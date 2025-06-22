Держались за руки: Екатерина Семенова вышла в свет с новым возлюбленным, известным актером
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Актриса Екатерина Семенова перестала скрывать нового возлюбленного. Звезда сериала «Две судьбы» вышла в свет с коллегой по театру Владимиром Виноградовым.
54-летняя Семенова появилась несколько раз появлялась на публике вместе с Владимиром. На одном из мероприятий актеры мило беседовали и держались за руки.
Екатерина и Владимир рассказали в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, что много времени проводят на работе. Но театр для них является и местом отдыха. Но у пары нашлось еще одно общее увлечение — рыбалка.
Актеры познакомились в театре, где играли супружескую пару. Но скреплять отношения узами брака они не планируют: Екатерина считает, что в их возрасте не стоит идти под венец.
Виноградов на вопрос о женитьбе возмутился — актер утверждает, что его с актрисой связывает только дружба.
У Семеновой были романы с Антоном Табаковым, Алексеем Макаровым. В первом браке с Кириллом Сигалом родила дочь Марию. В 2008 году актриса вышла замуж за бизнесмена Леонида, с которым развелась спустя пять лет. У нее также есть сын Никита от Антона Табакова.
Ранее Екатерина Семенова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).