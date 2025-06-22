Держались за руки: Екатерина Семенова вышла в свет с новым возлюбленным, известным актером

Актеры познакомились в театре, где играли супружескую пару. Но скреплять отношения узами брака они не планируют: Екатерина считает, что в их возрасте не стоит идти под венец.

Виноградов на вопрос о женитьбе возмутился — актер утверждает, что его с актрисой связывает только дружба.

У Семеновой были романы с Антоном Табаковым, Алексеем Макаровым. В первом браке с Кириллом Сигалом родила дочь Марию. В 2008 году актриса вышла замуж за бизнесмена Леонида, с которым развелась спустя пять лет. У нее также есть сын Никита от Антона Табакова.

Ранее Екатерина Семенова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).