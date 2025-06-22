НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 июня 2025, 10:18
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Держались за руки: Екатерина Семенова вышла в свет с новым возлюбленным, известным актером

Екатерина Семенова перестала скрывать роман с актером Владимиром Виноградовым.
Держались за руки: Екатерина Семенова вышла в свет с новым возлюбленным, известным актером

© Starface.ru

Актриса Екатерина Семенова перестала скрывать нового возлюбленного. Звезда сериала «Две судьбы» вышла в свет с коллегой по театру Владимиром Виноградовым.

54-летняя Семенова появилась несколько раз появлялась на публике вместе с Владимиром. На одном из мероприятий актеры мило беседовали и держались за руки.

Екатерина и Владимир рассказали в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, что много времени проводят на работе. Но театр для них является и местом отдыха. Но у пары нашлось еще одно общее увлечение — рыбалка.

Держались за руки: Екатерина Семенова вышла в свет с новым возлюбленным, известным актером

© Кадр из программы «Ты не поверишь!» на НТВ

Актеры познакомились в театре, где играли супружескую пару. Но скреплять отношения узами брака они не планируют: Екатерина считает, что в их возрасте не стоит идти под венец.

Виноградов на вопрос о женитьбе возмутился — актер утверждает, что его с актрисой связывает только дружба.

У Семеновой были романы с Антоном Табаковым, Алексеем Макаровым. В первом браке с Кириллом Сигалом родила дочь Марию. В 2008 году актриса вышла замуж за бизнесмена Леонида, с которым развелась спустя пять лет. У нее также есть сын Никита от Антона Табакова.

Ранее Екатерина Семенова призналась, что 40 лет страдает от расстройства пищевого поведения (РПП).