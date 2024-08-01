«От Мадонны не отличишь»: Алена Шишкова продолжает колоть лицо

31-летняя модель Алена Шишкова продолжает колоть лицо. Она опубликовала кадры, как косметолог делает ей очередной укол красоты. Из-за увлечения уколами модель сравнили с Мадонной.

Алена рассказала, что на этот раз колола не филлер, а липолитик. Модель рассказала, что он помогает справляться с ненужными скоплениями в подчелюстной зоне.

Шишкова показала препарат, который ей кололи, и рассказала, что он «очень хорошо работает на дренажный эффект и улучшает микроциркуляцию и отток лимфы».

На публикацию Алены обратил внимание Telegram-канал НЕБОЖЕНА. Он написал: «Похоже, Алена Шишкова продолжает колоть лицо по бартеру. Не надо так. А то уже от Мадонны не отличишь».

Ранее Шишкова посмеялась над тем, что бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова начала играть в теннис.