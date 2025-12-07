«От любви до ненависти»: Лолита рассказала об отношениях с Александром Цекало

Лолита Милявская вспомнила о непростых отношениях с Александром Цекало.

В 1985 году они создали кабаре-дуэт «Академия». Тогда Цекало работал над сценариями для популярной программы «Утренняя почта», а когда они сами оказались в кадре, карьера стремительно пошла вверх.

«Нам повезло впрыгнуть в последний вагон влияния телевидения на массы. Теперь уже всех очень много. Я даже не знаю, как теперь выделиться. Только вечеринками», — пошутила Лолита.

По ее словам, именно отношения с Цекало стали отправной точкой ее большой сцены, хотя путь был эмоционально непростым.

«Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть... Если бы не этот человек, я, наверное, занималась бы театром, была режиссером, потому что я фанатично была предана театру», — объяснила артистка.

Лолита и Александр прожили в браке десять лет, расставшись в 1999 году. После развода певица неоднократно говорила, что столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями — утверждала, что супруг был замешан в махинациях, о которых она узнала слишком поздно.

Она вспоминает, что на момент знакомства оба были «нищими», но смогли реализовать свой шанс. Однако после расставания ей пришлось фактически строить карьеру заново.

«Мне было 38 лет. Это возраст, когда тебя списывают и как женщину, и как артистку. Тебя просто расстреливают. Но у меня в ушах много серы — я так устроена, я этого никогда не слышала», — рассказала Лолита в интервью изданию «Правила жизни».

