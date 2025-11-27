«Вот оно счастье»: певица Лолита похвасталась дорогим подарком от близкого друга

Певица Лолита поделилась подарками, которые ей преподнес ее старый друг, глава волонтерской организации «Скорая молодежная помощь» Антон Андросов. В своем Telegram-канале артистка опубликовала видео, в котором поблагодарила товарища и похвасталась новинками.

Для демонстрации подарков Милявская устроилась на полу своей квартиры и рассказала, что Андросов в компании своих коллег посетил один из ее недавних концертов. Среди презентов были футболка с надписью организации и корзинка с продуктами.

«Ребята отдыхали в Заполярье, поэтому здесь у меня разные варенья и икра трески. Вчера мне как раз очень хотелось есть, а в квартире шаром покати. Я открыла одну баночку с икрой, — их было две — и съела. После этого поджелудочная мне сказала: еще одна банка, и мы с тобой поедем на какие-нибудь таблетки», — пошутила Лолита.

Однако самым дорогим подарком для нее стал проигрыватель для винила. К нему в комплекте шли пластинки Владимира Высоцкого, Уитни Хьюстон и группы ABBA.

«Даже при том, что я выпустила винил, проигрывателя дома у меня не было. Я не знаю, где они это все достали, но посмотрите, что теперь у меня есть», — похвасталась артистка.

Затем она обратилась напрямую к другу: «Антон, я тебя люблю. Ты мне по-настоящему близкий человек, который всегда вызывает у меня восхищение тем, что в самые сложные ситуации может броситься на помощь людям».

В конце видео Лолита показала подписчикам проигрыватель в действии, запустив на нем пластинку Уитни Хьюстон.

«Вот оно счастье», — заключила певица.

Ранее мы писали, что 61-летняя певица Лолита Милявская запретила поздравлять ее с днем рождения.