От «Кометы» до пиццы: певец Jony открыл ресторан

Певец Jony стал зарабатывать на продаже пиццы и пасты. Он вместе с братом открыли ресторан итальянской кухни.

Об этом сообщает PROZVEZD.

«Артисты, которые открывают рестораны, обычно становятся лицами этих заведений, а мы здесь будем находиться постоянно» — сообщает певец.

На открытии заведения было много звезд. Среди них 49-летняя актриса Олеся Судзиловская, удивившая всех своей фигурой.

На праздник также пришла певица Инстасамка, которая больше всех оценила угощения: «Руки трясутся от голода: сегодня реально ничего не ела».

Коллега по цеху Jony, певец и участник «Маски», Анатолий Цой также пришел поддержать друга. Он поделился, что хотел бы открыть ресторан корейской кухни.

Праздник продолжался до позднего вечера. Артист также добавил, что в планах у него открыть еще один бизнес, какой именно певец предпочел оставить в секрете.

Напомним, Jony, скрывавшийся под костюмом ламы, стал победителем шоу «Маска» в 2021 году. Тогда он обошел Юлию Паршуту и Тимура Батрутдинова. Исполнял в финальном выпуске музыкант песню Филиппа Киркорова «Diva».

Ранее мы писали, что в мае этого года музыкант получил премию RU.TV в номинации «Лучший певец».