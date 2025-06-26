От хоккеиста до курьера: звезда «Молодежки» Александр Соколовский рассказал о первых годах жизни в США

Актер Александр Соколовский, эмигрировавший в США, рассказал журналистике Елене Плотниковой в интервью для ее YouTube-канала с какими трудностями он столкнулся после переезда. Звезда сериала «Молодежка» признался, что в один момент остался без работы.

«В ноябре 2022 года у меня осталось $100 в кармане. Через неделю за квартиру платить, а у меня ни работы, ни проектов, ничего — съемки не случились. Я пошел по всяким объявлениям. Но проблема визы О-1 в том, что тебя ни на какую работу не могут взять», — рассказал 36-летний актер.

Виза О-1 — неиммиграционная виза, которая выдается в США иностранным гражданам с выдающимися способностями или достижениями в различных областях деятельности, для переезда в страну. Сложность у Александра, по его словам, состояла в том, что ему отказывали даже при одобренной грин-карте. Но «сам пластик» на тот момент он должен был получить только через два месяца.

Исполнитель роли Егора Щукина из популярного молодежного сериала о хоккее также признался, что ему пришлось обращаться к знакомому, который работал курьером в Amazon, чтобы тот помог ему с трудоустройством в компанию.

При этом, добавляет актер, уже работая в службе доставки, он каждый день задавался вопросом «Что я здесь делаю?».

«Америка, в которую ты приезжаешь туристом, и Америка, в которой ты живешь как житель — это, конечно, две разные страны. Это действительно так, подтверждаю на 100%. <…> Здесь не все так замечательно, как ты себе рисуешь, поэтому первый год здесь у меня было много разочарований», — добавил Александр.

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