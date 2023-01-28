От инвалидности до летального исхода: раскрыта опасность нарушения сердечного ритма у Нелли Кобзон

Учащенное сердцебиение, отдышка, слабость — симптомы, с которыми часто обращаются пациенты. СМИ выяснили, что с похожими симптомами за помощью к врачу обратилась Нелли Кобзон.

Кардиолог Алексей Дорофеев предупредил россиян, что хаотичная работа сердца появляется из-за очагов возбуждения. Фибрилляция появляется из-за артериальной гипертензии, ожирения, ишемии миокарда, заболеваний щитовидной железы. Указать на нее может сердцебиение с частотой до 100-150 ударов в минуту, а также появление отдышки и слабость.

Специалист добавил, что опасно заболевание тем, что тромбы могут уйти в кровоток, а далее в головной мозг, вызывая ишемический инсульт. Это может привести к летальному исходу. Однако, если человеку удается восстановиться, существуют риски остаться инвалидом.

Дорофеев порекомендовал людям в возрасте консультироваться с врачами и периодически делать кардиограмму.

Ранее мы писали, что плохое состояние 72-летней Нелли Кобзон подтвердили в больнице.