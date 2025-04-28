«От греха подальше»: Филипп Киркоров сделал заявление после инцидента на концерте в Санкт-Петербурге

Певец Филипп Киркоров сделал заявление после опасного инцидента на концерте в Санкт-Петербурге. Артист пообещал больше не использовать куртку с пиротехникой на своих выступлениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Яна Рудковская.

Накануне в арт-пространстве Luminar в Москве состоялась премьера клипа Филиппа Киркорова «Везувий». Певец впервые прокомментировал недавний инцидент с пиротехникой, в результате которого суть не пострадал. Исполнитель хита «Жестокая любовь» признался, что подобное происходит с ним впервые, и объяснил это «человеческим фактором».

На мероприятии появилась и Яна Рудковская, которая рассказала о самочувствии артиста. Продюсер также раскрыла, какое решение принял Филипп Киркоров после случившегося.

«Фил жив-здоров, больше куртку с пиротехникой обещал не использовать, от греха подальше. <…> Началась череда праздников у Филиппа, ждем 30 апреля — его день рождения, копим силы!» — заявила Яна Рудковская.

Напомним, инцидент произошел 25 апреля во время выступления певца в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. На кадрах, появившихся в Сети, видно, как за спиной Филиппа Киркорова вспыхнули фейерверки в форме крыльев. Однако из-за попавших искр от пиротехники у артиста загорелась куртка. Сам артист не стал скрывать, что обжегся, но продолжил концерт.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров спровоцировал скандал на концерте в Москве, посвященном 8 Марта.