Опубликовано 16 сентября 2024, 18:441 мин.
От фаты отказалась, об избраннике ничего не известно: 24-летняя актриса Леля Баранова вышла замуж
24-летняя актриса Леля Баранова вышла замуж.
© Tarakanov Vadim/East News
24-летняя актриса Леля Баранова, известная по ролям в картинах «Улица», «Фитнес» и другим, вышла замуж. Кто стал ее мужем, неизвестно, о романе артистка не рассказывала.
О состоявшейся свадьбе Барановой сообщает StarHit.
Торжество прошло 14 сентября. Баранова выбрала для важного дня длинное ажурное платье, но отказалась от фаты.
Жених был в черном костюме и белой рубашке. Кто он, не говорится.
Леля выложила серию снимков у ЗАГСа и в ресторане, а также поблагодарила за поздравления. Она выглядела счастливой.
Актриса в последний раз выходила в свет в 2022 году. Она снялась в 19 проектах – последний вышел в 2020-м.
Ранее сообщалось, что внучка актрисы Валентины Талызиной вышла замуж за 30-летнего актера.