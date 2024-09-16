От фаты отказалась, об избраннике ничего не известно: 24-летняя актриса Леля Баранова вышла замуж

24-летняя актриса Леля Баранова, известная по ролям в картинах «Улица», «Фитнес» и другим, вышла замуж. Кто стал ее мужем, неизвестно, о романе артистка не рассказывала.

О состоявшейся свадьбе Барановой сообщает StarHit.

Торжество прошло 14 сентября. Баранова выбрала для важного дня длинное ажурное платье, но отказалась от фаты.

Жених был в черном костюме и белой рубашке. Кто он, не говорится.

Леля выложила серию снимков у ЗАГСа и в ресторане, а также поблагодарила за поздравления. Она выглядела счастливой.

Актриса в последний раз выходила в свет в 2022 году. Она снялась в 19 проектах – последний вышел в 2020-м.

Ранее сообщалось, что внучка актрисы Валентины Талызиной вышла замуж за 30-летнего актера.