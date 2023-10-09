«От этого вам противно»: Виторган поспорил о своем отношении к России

Актер Максим Виторган вступил в дискуссию о своем отношении к России. Поклонники часто критикуют звезду за его неоднозначную позицию, а иногда он отвечает им взаимностью.

СМИ пишут, что звезда либо переехал, либо близок к тому, чтобы переехать в Израиль. При этом он появляется в России и зарабатывает здесь, как говорят в прессе. Фанаты недовольны, что мужчина получает деньги, а потом критикует страну.

Одна из подписчиц актера в соцсетях по имени Ольга поинтересовалась у Максима, почему он не уезжает из России, раз она ему так не нравится. По ее мнению, своими высказываниями и действиями он показывает свое лицемерие. Виторган не стал молчать и опубликовал ответ.

«Я даже не лжепатриот. Так кто ненавистен мне, Ольга? Моя страна, мой дом, мои друзья, мой язык, моя культура? Или страна для вас это великодержавный шовинизм, национализм, жлобство или воинственное невежество? И от этого вам противно, Ольга?» – цитирует артиста Экспресс газета.

Ранее мы писали о том, что Эммануил Виторган и его жена покинули театр из-за истерики 4-летней дочери. Ирина Млодик опубликовала кадры, на которых она пыталась успокоить наследницу. Однако ее попытки не увенчались успехом.