От чего умерла свекровь звезды «Дома-2» Дарьи Пынзарь

3 ноября умерла свекровь звезды реалити-шоу «Дом-2» Дарьи Пынзарь Елена Петровна. Женщина скончалась после второго инфаркта.

О смерти Елены Петровны Дарья и ее супруг Сергей Пынзарь рассказали в социальных сетях. В память о ней они опубликовали фото и видео, на которых женщина улыбается, танцует и радуется жизни.

Дарья показала церемонию прощания с Еленой Петровной. Пынзарь пояснила, что женщина не пережила второй инфаркт. Она назвала ее «дорогой мамой» и «любимой бабушкой».

«Столько было планов впереди, которым теперь не суждено сбыться. Вспомните добрым словом нашу дорогую Елену. Пусть земля будет пухом. Мы будем скучать», — сказала экс-участница реалити-шоу на своей страничке в соцсети.

Сергей также сказал несколько прощальных слов в адрес матери. Он отметил, что ее уход был очень ранним, женщина строила много планов на жизнь, которым не удалось сбыться.

Дарья и Сергей познакомились на проекте. Изначально невестка не понравилась Елене Петровне, но потом отношения Пынзарь со свекровью нормализовались. Это случилось после того, как Дарья родила двух детей. Несколько лет назад супруги переехали в Аланию, а позже перевезли в соседний район и маму Сергея.

Недавно певица Анна Седокова рассказала об отношениях с мамой супруга, с которым она собралась разводиться. Звезда призналась, что обрела в лице женщины «намного большую любовь».