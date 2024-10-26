«Надеялась, что не увижу этого мужчину»: Анна Седокова высказалась об отношениях с супругом после развода

В октябре стало известно, что певица Анна Седокова подала на развод с баскетболистом Янисом Тиммой после четырех лет брака. В беседе с журналистами после своего концерта экс-солистка группы «ВИА Гра» рассказала о пережитом стрессе и поделилась мыслями о разрыве с мужем. Об этом пишет The Voice.

После расставания с супругом Анна Седокова с отеком Квинке. Певица призналась, что проблемы со здоровьем были спровоцированы сильным стрессом. По словам знаменитости, последние дни перед выступлением выдались для нее особенно тяжелыми из-за плохого самочувствия, но она «выкарабкалась».

Экс-солистка «ВИА Гры» рассказала, что после специального укола ей стало лучше. Анна Седокова намекнула, что проблемы со здоровьем были вызваны стрессом из-за развода. На слова журналистов о том, что они надеялись увидеть Яниса Тимму с букетом цветов, артистка заявила, что не ждала мужа на своем шоу.

«А вот мы, наоборот, если честно, надеялись, что этого мужчину не увидим», — высказалась Анна Седокова.

На выступлении певицы появилась мама ее экс-возлюбленного. Анна Седокова призналась, что у нее сложились теплые отношения со свекровью и она обрела в лице женщины «намного большую любовь».

«Я потеряла большую любовь, но нашла намного большую любовь в этой жизни. Я не буду показывать, где она. Но я знаю, что безумно благодарна небесам, Богу за то, что меня познакомила с таким важным человеком, который меня никогда не бросит», — заявила артистка.

Певица старалась обходить тему разрыва с супругом, но все же иногда позволяла себе некоторые размышления об этом.

«Сегодня ты с этим человеком, потом вас разводят дороги. Но мне кажется, важно, чтобы мы понимали самую главную вещь — что, даже если вы расстаетесь, вы никогда, ни в коем случае не должны впутывать в это детей», — отметила знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что сваха Анна Осипова объяснила, почему Анна Седокова подала на развод с мужем.