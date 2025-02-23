«От Алсу до жительницы Бибирево»: Отар Кушанашвили высмеял Алексея Воробьева

Журналист Отар Кушанашвили высмеял певца и актера Алексея Воробьева, заявившего, что девушки с макияжем зависят от чужого мнения.

Как подчеркнул Отар, «программное заявление» Воробьева показалось ему сомнительным, так как сам артист, по мнению журналиста, хотел бы видеть рядом с собой ухоженную девушку.

«Он едет в машине и поучает девушек: "Вам не нужно краситься перед свиданиями". Хорошо, что в мою пору они все-таки красились. И это естественное желание любого человека — нравиться. В том, что девушка хочет от Алсу до жительницы Бибирево нравиться парню — в этом нет ничего плохого... Какая зависимость от чужого мнения?» - возмутился Отар в YouTube-шоу «Каково?!»

Кушанавшили подчеркнул, что желание нравиться другим и хорошо выглядеть – это нормально.

«А к вам приедет не пойми кто?» - задал риторический вопрос Воробьеву журналист.

Ранее Алексей Воробьев, намекнувший на неполноценность девушек, пользующихся макияжем, прокомментировал свое заявление. Звезда «Небриллиантовой руки» отметил, что за несколько дней получил массу сообщений от разгневанных женщин. Устав спорить, Воробьев согласился с представительницами прекрасного пола.