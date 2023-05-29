«От Аллы ничего нет»: Галкин* выложил фото с Пугачевой, похожей на силиконовую куклу

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) выложил свежее фото с супругой, певицей Аллой Пугачевой. В Сети раскритиковали внешность Примадонны и сравнили ее с силиконовой куклой.

«Вместо старушки посадил рядом силиконовую куклу», - говорится в одном из комментариев.

Кто-то отметил: «От Аллы ничего нет, пора выставлять себя настоящую, а не школьницу».

Большинство подписчиков оставили положительные комментарии под постом.

«Алла Борисовна, вы с годами все красивее», «Выглядит фантастически хорошо», «Красавица», «Красивая, как галактика», - пишут пользователи Сети.

Ранее Пугачева появилась на концерте группы «Машина времени» в Израиле. Многие обратили внимание на странный вид Примадонны и заплывшие глаза артистки. Пластический хирург объяснил изменения во внешности.