От 500 тыс рублей: раскрыт гонорар Сергея Соседова за частные мероприятия

Гонорар музыкального критика Сергей Соседова за частные мероприятия составляет от 500 тысяч рублей. Такие данные приводит Kp.ru.

55-летний Соседов долгое время был ведущим программы «За гранью». Но недавно стало известно об его увольнении.

Однако музыкальный критик не остался без работы. Зрителям пришлась по душе эпатажная и эмоциональная тактика ведения шоу, поэтому ему поступают новые предложения по работе.

Соседов отмечает: вариантов настолько много, что он не знает, за какой хвататься. Он может стать ведущим проектов на крупных онлайн площадках, а также зарабатывать на частных мероприятиях от 500 тысяч рублей, пишет издание.

О внезапном увольнении Сергея Соседова с телеканала НТВ, где он вел программу «За гранью», стало известно в конце декабря. Позже о замене ведущего на Тимура Еремеева сообщили творческому коллективу шоу.

Напомним, ведущий считает, что шоу могут закрыть после его увольнения. Все зависит от того, будет ли иметь программа успех.