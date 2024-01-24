«Думаю, закроют»: Соседов сделал первые выводы о шоу «За гранью» после увольнения

Ведущий Сергей Соседов считает, что шоу «За гранью» с Тимуром Еремеевым могут закрыть. Напомним, ранее музыкального критика уволили с должности ведущего программы.

Новый комментарий Соседова приводит StarHit.

«Если программа не будет иметь успех, думаю, ее закроют просто», - сказал он изданию.

Соседов не намерен возвращаться в проект и не рассматривает предложение вернуться.

«Да и не думаю, что предложат», - отметил критик и добавил, что «всегда идет вперед».

Соседов признался, что получил несколько предложений по работе, но все он принять не сможет. Он не стал раскрывать подробности, так как «ничего для себя пока не решил». Пока ведущий размышляет, что именно хочет дальше.

Ранее Соседов объяснил, чем отличается от других ведущих. Он говорил о «колоссальном спектре эмоций», которого, по мнению критика, не показывает ни один другой ведущий.