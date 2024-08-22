Осыпали комплиментами: снимок красавицы-дочери Гарика Мартиросяна восхитил подписчиков

Подписчики выявили сходство дочери с матерью. Жасмин — очень миловидная и привлекательная девушка.

С юбилеем девушку поздравили звезды российского шоу-бизнеса: Алсу, Зара, Юлия Ковальчук и многие другие.

«Как на вас похожа доченька», «Красивая, как мама», «Прекрасная», «Красавица, очень похожа на вас», — осыпали комплиментами дочь знаменитости.

Жанна и Гарик познакомились в 1997 году на фестивале КВН в Сочи. Спустя год они поженились. В 2004 году у пары появилась на свет дочь Жасмин, а в 2009 году — сын Даниэль.

Ранее Жанна Мартиросян поддержала свою лучшую подругу Алсу после новостей о ее разводе с супругом Яном Абрамовым.