Осыпали комплиментами: снимок красавицы-дочери Гарика Мартиросяна восхитил подписчиков
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20 августа дочери Гарика Мартиросяна Жасмин исполнилось 20 лет. Жена юмориста Жанна Левина-Мартиросян поздравила дочь с днем рождения и опубликовала снимок девушки в социальных сетях.
В своем микроблоге жена 50-летнего комика опубликовала несколько фотографий Жасмин.
«Даже не верится, что я мама взрослого человека», — написала Жанна.
Подписчики выявили сходство дочери с матерью. Жасмин — очень миловидная и привлекательная девушка.
С юбилеем девушку поздравили звезды российского шоу-бизнеса: Алсу, Зара, Юлия Ковальчук и многие другие.
«Как на вас похожа доченька», «Красивая, как мама», «Прекрасная», «Красавица, очень похожа на вас», — осыпали комплиментами дочь знаменитости.
Жанна и Гарик познакомились в 1997 году на фестивале КВН в Сочи. Спустя год они поженились. В 2004 году у пары появилась на свет дочь Жасмин, а в 2009 году — сын Даниэль.
Ранее Жанна Мартиросян поддержала свою лучшую подругу Алсу после новостей о ее разводе с супругом Яном Абрамовым.