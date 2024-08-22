НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 августа 2024, 17:12
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Осыпали комплиментами: снимок красавицы-дочери Гарика Мартиросяна восхитил подписчиков

Жена юмориста Гарика Мартиросяна показала 20-летнюю дочь Жасмин.
Осыпали комплиментами: снимок красавицы-дочери Гарика Мартиросяна восхитил подписчиков

© Starface.ru

20 августа дочери Гарика Мартиросяна Жасмин исполнилось 20 лет. Жена юмориста Жанна Левина-Мартиросян поздравила дочь с днем рождения и опубликовала снимок девушки в социальных сетях.

В своем микроблоге жена 50-летнего комика опубликовала несколько фотографий Жасмин.

«Даже не верится, что я мама взрослого человека», — написала Жанна.

Осыпали комплиментами: снимок красавицы-дочери Гарика Мартиросяна восхитил подписчиков

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подписчики выявили сходство дочери с матерью. Жасмин — очень миловидная и привлекательная девушка.

С юбилеем девушку поздравили звезды российского шоу-бизнеса: Алсу, Зара, Юлия Ковальчук и многие другие.

«Как на вас похожа доченька», «Красивая, как мама», «Прекрасная», «Красавица, очень похожа на вас», — осыпали комплиментами дочь знаменитости.

Жанна и Гарик познакомились в 1997 году на фестивале КВН в Сочи. Спустя год они поженились. В 2004 году у пары появилась на свет дочь Жасмин, а в 2009 году — сын Даниэль.

Ранее Жанна Мартиросян поддержала свою лучшую подругу Алсу после новостей о ее разводе с супругом Яном Абрамовым.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Гарик Мартиросян
дочь
жена