Иван Агапов заявил, что Домогаров и Театр Моссовета были «как кошка с собакой»

Актер Иван Агапов заявил, что Александр Домогаров и руководство Театра Моссовета были «как кошка с собакой». Артист рассказал про уход коллеги из театра NEWS.ru.

Весной 2024 года стало известно, что Домогаров покинул Театр Моссовета. Как утверждает Агапов, Александр и руководство заведения имели творческие разногласия. По его мнению, Домогаров устал отстаивать свою позицию и принял решение об уходе.

«Они категорически не совпадали с творческими позициями руководства учреждения. На одной территории как кошка с собакой, которые терпеть друг друга не могут, пытались существовать», — сообщил Иван NEWS.ru.

Актер считает, что Домогаров правильно поступил. Более того, Агапов не сомневается, что коллега найдет себе новую работу.

«Не можешь победить систему, отойди и не стой во всем этом. Он — человек творчески зрелый, способен многое сделать в театре и в кино», — резюмировал Иван.

Ранее худрук Театра Моссовета рассказал об увольнении Домогарова после 30 лет работы. Подробности читайте в этой новости.