Осужденный за убийство рэпер Богдан Клименко вернулся с СВО и занялся музыкой

Рэпер Богдан Клименко из Старого Оскола, осужденный в 2019 году за убийство с особой жестокостью, вернулся с СВО. Он снова занялся музыкой и собирается продолжать «веселить толпу».

Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Клименко был осужден на 9 лет, однако в 2023 году подписал контракт и отправился на СВО. Рэпер признается: таким образом хотел искупить совершенные ошибки.

Музыкант говорит, что убивать не собирался – «получилось случайно», провокационное поведение потерпевшего привело к вспышке ярости. Клименко считает случившееся своим «крестом».

Будучи на СВО, он подорвался на танковой мине. В результате музыкант получил первую группу инвалидности. Рэпер ходит по больницам и говорит, что ему «тяжело бесконечно».

Он решил: «Я буду делать то, что всегда делал: я веселил толпу, а сейчас это я вынес на новый уровень».

Клименко взял новый псевдоним – ANGELULITZ. До преступления он выступал как Million a.k.a KLIM.

Ранее сообщалось об отмене концерта рэпера Slimus в Екатеринбуге.