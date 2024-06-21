Осужденный за убийство Михаила Круга участник ОПГ «Тверские волки» предстанет перед судом по новому делу

Осужденный по делу об убийстве Михаила Круга член ОПГ «Тверские волки» Александр Агеев предстанет перед судом по другому обвинению. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время Агеев уже эстапирован из колонии в Тверь. Его обвиняют в трех заказных убийствах в 2001 году в Тверской области, совершенных преступной группировкой. По данным издания, преступники убили бизнесмена, торговавшего алкоголем, директора автосервиса и боксера Виталия Карелина, «крышевавшего» местный криминал. Карелина расстреляли в собственном гараже.

Также по этому уголовному делу перед судом предстанут бывшие участники ОПГ Осипов, Соболев, Ильин, Баскаков, Желтов и Костенко. Суд назначен на 25 июня.

Агеев в настоящее время отбывает пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в ДНР в 44-летнем возрасте погиб в ДТП певец Антон Казимир, которого называли «голосом» Михаила Круга. Ему было 44 года. ДТП произошло 26 мая в Советском районе Макеевки.

Певец называл себя «голосом» Михаила Круга на альбомах «Первая осень разлуки» (2004) и «Тебе, моя последняя любовь» (2006), поскольку их записала жена покойного шансонье. Хотя продюсер Вадим Цыганов рассказывал, что голос музыканта восстановили из старых аудиозаписей, но, по словам Казимира, это был его вокал.