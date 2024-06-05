Осужденный за срыв концерта Макаревича* активист ушел добровольцем на СВО и взял позывной «Макаревич»

Активист Олег Миронов, в 2014 году сорвавший концерт Андрея Макаревича*(признан иноагентом на территории РФ) и осужденный за это, ушел добровольцем в зону СВО. Примечательно, что во время службы ему дали позывной «Макаревич». Об этом стало известно агентству РИА Новости.

Адвокат Миронова Дмитрий Аграновский рассказал, что он согласился участвовать в специальной военной операции, когда она только началась. Причем он уже смог проявить себя как герой.

«Он был награжден медалью «За освобождение Мариуполя», проявил себя героически и был трижды ранен», - рассказал правозащитник.

Напомним, что активист в 2014 году распылил газовый баллончик во время выступления Макаревича*, за что был задержан. В 2015 году его осудили по статье за хулиганство и нанесение побоев из хулиганских побуждений. Его приговорили к трем годам заключения.

Ранее стало известно, что СК начал доследственную проверку певца Андрея Макаревича* по делу об экстремизме. Весной 2024 года артист стал жертвой пранкеров и в беседе с ними высказался о поддержке ВСУ.

*(Признан иноагентом на территории РФ)