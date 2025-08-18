Осужденного Шарлота перевели в колонию общего режима из-за плохого поведения

Певца Шарлота перевели из колонии-поселения в колонию общего режима. По данным РЕН ТВ, произошло этого из-за того, что артист нарушал правила поведения.

В прокуратуре Свердловской области отметили, что Шарлот неоднократно не следовал режимным требованиям, а также негативно влиял на других заключенных. За это он привлекался к дисциплинарной ответственности. В итоге из-за систематических нарушений его было решено перевести в колонию общего режима.

Отметим, что Шарлот в 2023 году публиковал в Сети ролики, в которых осквернялись символы воинской славы России. После задержания певец публично извинился за свои действия. В отношении артиста были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Суд вынес приговор Шарлоту – 5,5 лет лишения свободы.

Прокуратура настаивала, что наказание певцу слишком мягкое. Однако суд оставил приговор без изменений.

Ранее певца Шарлота исключили из списка экстремистов и террористов.