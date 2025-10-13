Осужденная блогерша Елена Блиновская сообщила, что не видела дочь с трех лет. Об этом сообщает StarHit.

13 октября в Москве состоялось судебное заседание, во время которого была рассмотрена апелляция от Блиновской. Блогерша просила отсрочить отбывание наказания до наступления 14-летия ее детей. Елена выступила на суде с эмоциональной речью и попросила проявить гуманность. По словам знаменитости, она не видела дочь уже 3 года — на сегодняшний день девочке исполнилось 6 лет.

«Уважаемый суд, прошу не лишать моих детей матери. Они нуждаются во мне, в заботе, в воспитании. Я готова строго соблюдать все предписания суда, посвятить себя воспитанию детей и исправлению ошибок. Я не видела свою дочь с трех лет, сейчас ей будет шесть. Прошу суд проявить гуманность ко мне», — высказалась блогерша.

Напомним, Елена приговорена к колонии за уклонение от уплаты налогов.

