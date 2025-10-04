Компания заработала 789,3 млн рублей в 2024-м: часть глэмпинг-бизнеса Елены Блиновской требуют конфисковать

Блогерша Елена Блиновская контролировала глэмпинг-компанию ООО «Ветер» через своего супруга Алексея. Перед тем как королева марафонов стала банкротом, ее муж вышел из числа владельцев. Однако госорганы требуют признать сделку недействительной и конфисковать организацию в счет долгов, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, туристический бизнес Блиновской активно развивался. В планах у блогерши и ее партнеров было открыть порядка 30 домиков у водоемов за 5 лет. Их хотели разметить в Карелии, Татарстане, Астрахани, Ленинградской, Иркутской и других областях, а также за рубежом.

Что касается денег, то в прошлом году ООО заработала 789,3 млн рублей. Но при этом чистая прибыль компании, как пишет Telegram-канал, минимальная.

Ранее адвокат Сергей Жорин в беседе с сайтом «Страсти» поддержал Блиновскую. Он пожелал осужденной блогерше скорейшего освобождения.