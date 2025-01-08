«Осуждать будет суд»: Мариам Мерабова рассказала, есть ли будущее у Пугачевой в РФ

Певица Мариам Мерабова заявила, что россияне не простят 75-летнюю Аллу Пугачеву. Об этом сообщает aif.ru.

Мариам Мерабова известна своей патриотической позицией. В новом интервью певица осудила Аллу Пугачеву за резкие слова о россиянах. По мнению артистки, коллега предала страну, поэтому над ней будет суд.

«Осуждать Пугачеву будет суд. Не здесь. И не сейчас. Главное, чтобы она помнила это. Руки ей, конечно, не подам. Нельзя предавать людей, которые тебя любили. В такое тяжелое для страны время любое слово видного человека может быть ножом в спину Родине», — высказалась артистка.

Мариам считает, что народ не простит Пугачеву и тех звезд, которые уехали из России. Более того, она убеждена: спрос будет и с тех, кто пустит эмигрантов обратно на ТВ.

«Кто позволит им снова мелькать в телевизоре? Народ – точно не простит. Как можно?! Спрос будет с тех, кто снова пустит предателей на экран», — резюмировала Мариам.

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