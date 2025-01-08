«Мои чувства не ушли»: Мариам Мерабова не может оправиться после смерти мужа

Мариам Мерабова заявила, что до сих пор не оправилась после смерти мужа. Певица рассказала о личной жизни в беседе с aif.ru.

В 2019 году ушел из жизни композитор Армен Мерабов. По словам артистки, она до сих пор не может смириться со смертью мужа. Мариам признается, что любит супруга и даже ощущает его присутствие в своей жизни.

«Многие живут, так и не познав любви. А мои чувства не ушли. И присутствие Армена на сцене отмечаю не только я, но и музыканты «Мирайфа» — группы, которую он создал почти 30 лет назад», — высказалась знаменитость.

После смерти супруга певица сосредоточилась на семье и не торопится вновь выйти замуж. Артистка признается, что устала быть сильной женщиной. Она мечтает встретить избранника, который сможет добиться ее доверия.

«На мне дом, дети, мама, и они всегда будут на первом месте. Чтобы завоевать мое доверие, нужно очень потрудиться. Я не люблю быть сильной. Мне не надо заводов, пароходов. Я просто должна точно знать, что любима», — резюмировала Мариам.

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