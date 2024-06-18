Нет туалетов, вентиляции и выглядит как ангар: что происходит с торговым центром Меладзе в Москве

Торговый центр уехавшего из России певца Валерия Меладзе в Москве приходит в негодность. Портал «Абзац» сообщил, что здание требует капитального ремонта, и на данный момент оно больше напоминает ангар или складское помещение.

Постройка находится в районе Бирюлево Восточное и уже 15 лет вызывает недовольства местных жителей. В ТЦ нет туалетов, вентиляции, отопления, внутри и снаружи он выглядит неухоженным, и видно, что требует ремонта.

Журналисты выяснили, что в центре располагаются ломбард, автошкола, магазин низких цен. В Сети ТЦ сравнивают с барахолкой и сельским магазином, жалуясь на качество товаров и внешний вид помещений.

Отметим, что Меладзе – не единственный владелец торгового центра. Он также принадлежит компаньону певца, который числится генеральным директором. Этот бизнес приносит партнерам небольшие деньги. В прошлом году прибыль составила 16 млн рублей.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин объяснил в беседе с порталом «Страсти», почему Валерий Меладзе еще не признан иноагентом.