Владимир Познер вышел в свет после возвращения из Дубая и поздоровался только с Цискаридзе

Телеведущий Владимир Познер не так давно вернулся из Дубая в Россию. Он посетил премьеру фильма-оперы «Пиковая дама» московского театра «Геликон-опера», где его появление запечатлел журналист сайта «Страсти». Было видно, что журналист избегал вопросов прессы и уделил внимание только одному человеку — артисту балета Николаю Цискаридзе.

Познер был в Дубае в рамках рабочей поездки. Там он встретился со своим телевизионным коллегой Иваном Ургантом. У ведущих состоялся концерт, где они поделились планами. В последние два года знаменитости начали неожиданно тесно сотрудничать.

Оказавшись в Москве, Познер посетил кинотеатр «Октябрь», где проходила премьера фильма-оперы «Пиковая дама». Журналист вел себя достаточно скрытно и не соглашался на общение с прессой. На мероприятие он попал в обход красной дорожки. Из всех присутствующих Владимир уделил внимание только Николаю Цискаридзе, которого обнял при встрече.