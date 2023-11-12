Владимир Познер вышел в свет после возвращения из Дубая и поздоровался только с Цискаридзе
Познер не стал отвечать на вопросы прессы после возвращения из Дубая .
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Телеведущий Владимир Познер не так давно вернулся из Дубая в Россию. Он посетил премьеру фильма-оперы «Пиковая дама» московского театра «Геликон-опера», где его появление запечатлел журналист сайта «Страсти». Было видно, что журналист избегал вопросов прессы и уделил внимание только одному человеку — артисту балета Николаю Цискаридзе.
Познер был в Дубае в рамках рабочей поездки. Там он встретился со своим телевизионным коллегой Иваном Ургантом. У ведущих состоялся концерт, где они поделились планами. В последние два года знаменитости начали неожиданно тесно сотрудничать.
Оказавшись в Москве, Познер посетил кинотеатр «Октябрь», где проходила премьера фильма-оперы «Пиковая дама». Журналист вел себя достаточно скрытно и не соглашался на общение с прессой. На мероприятие он попал в обход красной дорожки. Из всех присутствующих Владимир уделил внимание только Николаю Цискаридзе, которого обнял при встрече.
Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял анонс его шоу с Познером. Он заявил, что не имеет никакого отношения к написанию текста предварительного объявления.