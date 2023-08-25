Осунулась и постарела: София Ротару изменилась до неузнаваемости

Певица София Ротару сильно постарела за последний год, об этом сообщает портал Woman.ru.

София Ротару редко радует поклонников новостями или свежими фотографиями, последние снимки, которые выкладывала певица, датированы 2022 годом. Иногда в СМИ всплывают слухи о том, как живет София Михайловна, однако сама она с представителями прессы не общается.

При этом артистка не спешит разрывать связи с Россией — элитную недвижимость, которой она владеет в столице, распродавать Ротару не спешит. На днях певица сделала исключение и вышла на связь с поклонниками. В соцсетях она поделилась снимком с единственным сыном Русланом. Исполнительница поздравила его 53-летием.

На кадрах видно, как знаменитость позирует в футболке с платком на голове. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. Судя по фотографии, артистка вместе с наследником прогуливались по сельской местности. Некоторые заметили, что звезда сильно постарела за последний год.

Ранее мы писали о том, что Максима Виторгана заменили нейросетью во втором сезоне сериала «Контакт». Об этом рассказал сам актер. Он признался, что знает причину, по которой создатели так поступили. Вероятно, решение было принято из-за его политической позиции. При этом переснимать уже готовые материалы команда не стала и предпочла обратиться к искусственному интеллекту.