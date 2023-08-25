Актера Максима Виторгана заменили нейросетью во втором сезоне сериала «Контакт»

Актер Максим Виторган пожаловался, что его вырезали из второго сезона сериала «Контакт» и заменили его лицо нейросетью. Об этом он сообщил в личном блоге.

Представитель отечественного кинематографа не смог промолчать, увидев свою «замену» в проекте и высказался на этот счет. Он признался, что знает причину, по которой создатели так поступили. Вероятно, решение было принято из-за его политической позиции. При этом переснимать уже готовые материалы команда не стала и предпочла обратиться к искусственному интеллекту.

«До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда насовсем <...>, но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль», - поделился актер.

Также Виторган отметил, что знает о начале съемок «Беспринципных», в которых тоже должен был принимать участие. Однако его туда решили не звать. «Там нет таких денег. Поэтому было решено сразу снимать без меня, чтобы потом не пришлось переделывать», - считает Максим Виторган.

Ранее актер пожаловался, что ему запретили работать в России.