Осунулась и постарела: Кадышеву сняли без парика после сообщения о болезни

Популярная исполнительница Надежда Кадышева отказалась от парика. Звезда выбрала обычный наряд и оставила естественную прическу во время прогулки по городу. Поклонники застали кумира и попросили сделать общее фото. Она не отказала.

Снимок с солисткой легендарного коллектива «Золотое кольцо» опубликовали в соцсетях. Зрители привыкли видеть Кадышеву в роскошных пестрых нарядах и с копной волос на голове. Но с годами все изменилось. Теперь не каждый вычислит артистку в толпе.

На новом снимке знаменитость позировала в летнем наряде – модной юбке и льняной блузке. Она была при макияже и со светлыми волосами. Выглядела Кадышева лохматой, но счастливой. При этом в комментариях были как комплименты, так и критика.

Пользователи Сети писали, что артистка сильно постарела и осунулась, а на ее лице видны глубокие морщины и мешки под глазами. Подозревают даже, что женщина больна. Сама она не отвечает на негатив и редко дает интервью. Сын звезды объяснял «затишье» мамы коронавирусными ограничениями, но пандемия закончилась, а концертов больше не стало.

СМИ пишут, что недавно Кадышева сделала исключение и выступила на корпоративе.

Ранее мы писали о том, как интерьеры Надежды Кадышевой разочаровали поклонников. В интернет-проекте «10 самых роскошных дворцов и замков российских звезд» показали внутреннее убранство особняка певицы. Зрителей не на шутку раздосадовали искрящиеся неуместной роскошью интерьеры. Многим показалось, что все в доме у певицы свалено в одну кучу.