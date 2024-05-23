«Готовы отдать любые деньги»: продюсер Дворцов объяснил, кто ходит на концерты Меладзе за границей

Продюсер Дворцов заявил, что гонорары Валерия Меладзе упали до 2-3 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Музыкант Валерий Меладзе активно гастролирует по миру, а вот концертами в России он похвастаться пока не может. Последние выступления музыканта прошли недавно в США — видео с заполненными залами и толпами фанаток заполонили соцсети.

По словам продюсера Сергея Дворцова, зарубежная аудитория Меладзе состоит в основном из богатых поклонниц.

«Аудитория разная, но, насколько мне известно, все-таки в США очень много бизнесменов и светских львиц, которые готовы любые деньги отдать, лишь бы прийти и посмотреть на своего кумира», — рассказал он.

Дворцов добавил, что по сравнению с российскими концертами, гонорары за зарубежные выступления у Валерия Меладзе сильно сократились.

«Если на территории нашей страны гонорары были порядка 6−8 млн рублей за выступление, то сейчас, если расценивать там, где они выступают, я уверен, что это наполовину меньше. То есть они могут сейчас в США получать за 45 минут программы 2−3 млн рублей», — объяснил продюсер.

Ранее мы писали о том, что охранники на концерте Валерия Меладзе в США были в недоумении от фанаток.