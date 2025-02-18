Осудивший СВО актер из «Сватов» Александр Феклистов похвастался, что продолжает зарабатывать в России

Актер из сериала «Сваты» Александр Феклистов поделился, что продолжает зарабатывать в России. Он отметил, что, несмотря на эмиграцию, все еще принимает заказы на озвучку книг. Правда, теперь на анонимной основе.

После начала СВО Феклистов отвернулся от российских коллег и уехал за границу. Первое время было неизвестно, куда направился артист, однако затем он вышел на связь и сообщил, что обосновался в Испании. О возвращении в Россию Александр не думает, так как считает, что здесь его ждет только работа дворником.

Однако есть актеру что-то в эмиграции нужно, поэтому он продолжает соглашаться на заказы из России. Это не съемки в фильмах, как раньше, а озвучивание книг. Феклистов даже не отказывается от условий заказчиков, среди которых сокрытие личности артиста. Поэтому Александр работает либо без имени вовсе, либо под псевдонимом.

«Я как-то спокойно к этому отношусь. Мы еще в юности с моим другом говорили, что против какой-то программы, фамилий, титров. Мы как раз за то, чтобы просто произведение послушать или посмотреть», - цитирует слова Феклистова Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Ранее актриса Татьяна Кравченко высказалась о коллегах по «Сватам».