«Они же ничего в политике не понимают»: Татьяна Кравченко высказалась о коллегах по «Сватам» Феклистове и Кошмал

Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в популярном сериале «Сваты», высказалась о коллегах по проекту. В беседе с журналистами она выразила надежду на то, что критикующие Россию Александр Феклистов и Анна Кошмал одумаются.

Звезда «Сватов» дала интервью YouTub-каналу Информационное агентство БелТА. По словам Кравченко, она не понимает, почему Кошмал и Феклистов лезут в политику. В качестве примера их недальновидности она привела Донецк.

«Ну куда эти актеры лезут?! Они же ничего в политике не понимают. Ведь Украина 9 лет бомбила Донецк! Мой любимый город!» — заявила актриса.

Также Кравченко рассказала, что не испытывает ненависти к бывшим коллегам по сериалу, которые критикуют Россию. Вместе с этим она надеется на возвращение «Сватов» с новыми сериями, когда Кошмал и Феклистов одумаются.

Ранее Кравченко сравнила Владимира Зеленского с Наполеоном. По ее словам, глава Украины плохой артист.