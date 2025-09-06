Осудившая СВО Каменских запела по-русски на концертах в США и получила волну хейта на Украине

Украинская исполнительница Настя Каменских дала в августе несколько концертов в США. Во время выступлений знаменитость пела на русском языке. Из-за этого соотечественники артистки начали хейтить ее в Сети.

С начала спецоперации на Украине исполнительница хита «Чумачечая весна» вместе с мужем Потапом публично отказалась от русского языка. Но на недавних концертах в Чикаго, Майами и Нью-Йорке звезда пела по-русски для фанатов из России.

«Неважно, какого цвета у тебя кожа. Неважно, на каком языке мы разговариваем. Есть один язык, который понимает весь мир. Знаете, что это? Это любовь. Самое главное чувство в мире — любовь», — объяснила свое выступление звезда.

Украинцам не пришлись по душе объяснения Анастасии: они больше не верят в ее патриотические заявления. Практически под каждым постом ей припоминают выступления на русском языке.

Напомним, в 2022 году Потапу и Насте Каменских запретили въезд в Россию на 50 лет. Несмотря на это певица соглашается исполнять хиты на русском языке за 5 млн рублей. Примечательно, что муж звезды не живет на Украине из-за страха мобилизации.