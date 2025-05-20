Мама была с молодоженами: Волочкова рассказала о свадебном путешествии дочери

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как прошло свадебное путешествие ее дочери Ариадны и ее мужа. Звезда призналась в беседе с mk.ru, что молодожены выбрали не Мальдивы или Турцию, а ее дом, и были рядом с ней в первые недели брака.

Около месяца назад наследница сыграла свадьбу с возлюбленным по имени Никита. Девушка ведет непубличный образ жизни, несмотря на то что ее мать обожает внимание. Пользователи Сети удивились тому, что в соцсетях у Ариадны нет фотографий со свадебного путешествия. По словам Волочковой, оно было.

«Я могу сказать, свадебное путешествие дочери Анастасии Волочковой Ариадны состоялось. И оно было в доме ее собственной матери. Спустя две недели ребята приехали именно ко мне домой, а не на Мальдивы или в Турцию. Это было путешествие, потому что я ждала этого момента, когда моя дочь поймет, что главный очаг здесь, это ее дом», – поделилась балерина.

По словам Анастасии, молодожены приехали к ней с друзьями. Муж дочери ей очень понравился, но с его родителями артистка до сих пор не знакома. Говорит, что для нее это не так важное, главное – что ее наследница счастлива и любима.

Журналистам стало известно от анонимного источника, что Никита родом из армянской семьи, но родился в Москве. Молодой человек работает репетитором и занимается бизнесом. Со своей будущей женой он познакомился в джаз-баре. Никита является верующим человеком, как и Ариадна. Волочкова говорит, что их соединил Бог.

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