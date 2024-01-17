«Остерегайтесь, враль»: Миронова пригрозила Садальскому, обвинившему ее в придумывании фактов об отце

Актриса Мария Миронова заявила, что способна защитить семью от лжецов, в частности от артиста Станислава Садальского, который обвинил ее в придумывании фактов об отце. В недавнем интервью звезда «Холопа» призналась, что ее родитель не верил в СССР, но в это не поверил скандальный блогер.

После откровений Марии о легендарном советском актере Андрее Миронове Садальский отреагировал на них и раскритиковал единственную наследницу знаменитости. Он отметил, что она, как и многие другие звездные дети, «сидят и придумывают» о родителях все, что хотят, но это не является правдой. Такое заявление возмутило Миронову, и она поспешила ответить Станиславу.

В личном блоге актриса опубликовала архивное семейное фото и призналась, что будет защищать родных от лжецов.

«Стас Садальский, вы — лгун, который делает себе имя на незнакомых известных людях. Эта маленькая девочка на фото очень способна защитить семью! Остерегайтесь, враль», - сообщила Мария Миронова.

Ранее Мария Миронова рассказала, что испытала настоящее потрясение в Израиле.