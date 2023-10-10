Мария Миронова рассказала, что испытала настоящее потрясение в Израиле

Народная артистка России Мария Миронова рассказала, что испытала настоящее потрясение, когда весной этого года отдыхала с трехлетним сыном в Израиле. Она вспомнила, что услышала вой сирен воздушной тревоги, схватила ребенка на руки и побежала в укрытие, однако сотрудники отеля пояснили актрисе, что таким образом в стране вспоминают евреев, ставших жертвами нацизма во время Второй мировой войны.

«Самое большое потрясение в моей жизни. Маленький сын на руках, мы просыпаемся от сирены, ощущение тревоги, я не помню даты, ожидание того, что нужно идти в бомбоубежище», - приводит слова Мироновой The Voice.

Позже актриса гуляла с сыном на детской площадке и вновь услышала сирену. В этот момент, по ее словам, жизнь вокруг замерла.

«Всё! Машины останавливаются как вкопанные. Люди все, всё в один момент замирает. Как в кино... Останавливается вся жизнь в целом государстве», - пояснила Миронова, отметив, что испытала гордость за то, что никто не забыт.

Ранее мы писали, что певица Саша Савельева, проживающая в Израиле вместе с мужем актером Кириллом Сафоновым, поделилась с поклонниками своими переживаниями из-за происходящего в стране. По словам артистки, в это тревожное время ее спасает только живое общение с людьми.