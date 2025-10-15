«Остаются лишь безвыходность и постоянная боль»: как живет Диана Гурцкая спустя 2 года после смерти мужа

Певица Диана Гурцкая рассказала, как изменилась ее жизнь спустя 2 года после смерти мужа. Она отметила — ее опорой является сын Константин, который выбрал в этом году пойти по стопам отца и поступил в МГИМО. Об этом сообщает aif.ru.

По словам Дианы, время совсем не лечит, но она научилась жить с теми чувствами, что появились после потери супруга. Сейчас она активно работает, и любовь поклонников помогает ей двигаться дальше.

«Пережить утрату близких невозможно, после неё остаются лишь безвыходность и постоянная боль, которая никогда не уходит. Говорят, что время лечит, но это очень банально. Разве может оно вылечить горечь утраты и боль? Время не лечит, оно просто учит с этим жить, навсегда поселяя память о родных в сердце, которая отныне и всегда со мной», - поделилась Гурцкая.

Все внимание артистки сейчас сосредоточено на сыне, который стал уже совсем взрослым. Константин окончил школу и поступил на факультет международного права.

«Признается, что ему нелегко, но говорит, что очень интересно. Он пошел по стопам отца, и меня это радует. Его отец, которого, к сожалению, не стало, создал все условия для того, чтобы он двигался только вперед и никогда не переставал учиться», - рассказала певица.

Диана уверена, что Константин впитал все лучшее, что было в его отце, поэтому его ждет блестящее будущее. Также звездная мама отметила, что очень им гордится.

