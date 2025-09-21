«Без твоей руки, но с ощущением тебя рядом»: Диана Гурцкая обратилась к покойному мужу в годовщину свадьбы

Певица Диана Гурцкая призналась в любви покойному мужу в годовщину свадьбы. В личном блоге артистка назвала брак с супругом «мечтой» и заявила, что всегда чувствует его рядом.

21 сентября этого года Диана Гурцкая и Петр Кучеренко могли бы отпраздновать 20-ю годовщину свадьбы, но все разрушила трагедия. В 2023 году жизнь мужчины трагически оборвалась. Певица трепетно хранит память о любимом и отмечает все даты и события, важные для их семьи. В честь годовщины бракосочетания она опубликовала в соцсети фото с торжества. Пара выглядела счастливой на архивном снимке, а артистка призналась: вся ее жизнь с супругом была наполнена счастьем.

«20 лет назад сбылась моя заветная мечта — мечта о гордом статусе жены и появлении собственной семьи. Этот трагически короткий, но счастливый путь наделил мою жизнь истинным смыслом, научил смело шагать в бескрайнее будущее, которое оказалось настоящим счастьем», — поделилась Диана Гурцкая.

Несмотря на трагедию, исполнительница хита «Ты здесь» уверяет: их с мужем любовь по-прежнему жива, и она всегда чувствует его рядом.

«Отныне без твоей руки, но со стойким ощущением тебя рядом, я отвечаю на вопрос про существование вечной любви слезным „согласна“, ведь ты делал все, чтобы я была в этом уверена. Я тебя люблю, моя душа. 21.09.2005 — 21.09.2025», — высказалась певица.

Напомним, Диана Гурцкая и Петр Кучеренко прожили в браке почти 20 лет, у пары есть 18-летний сын Константин. Но семейное счастье разрушила трагедия: 20 мая 2023 года адвокат скоропостижно скончался в возрасте 46 лет при возвращении из рабочей командировки на Кубу. Артистка признавалась, что до сих пор тяжело переживает уход супруга и скучает по нему «до хрипоты».

Ранее Диана Гурцкая пришла на могилу мужа Петра Кучеренко в годовщину его смерти.