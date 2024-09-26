«Чувствовал себя терпимо»: директор Вячеслава Добрынина рассказал, что привело к ухудшению состояния певца

Директор народного артиста России Вячеслава Добрынина Сергей Карпов рассказал, что певец перенес два инсульта и три года не выступал из-за состояния здоровья. Все это время композитор чувствовал себя «терпимо» и «держался нормально», но случилось обострение.

Комментарий Карпова приводит mk.ru.

По словам директора певца, состояние здоровья стало причиной прекращения гастрольной деятельности.

«Все это время он чувствовал себя не то, чтобы хорошо, но терпимо. Держался нормально. Но вот, видимо, произошло обострение», - рассказал Карпов.

Он не привел подробностей госпитализации, о которой сообщалось 26 сентября. Рядом с артистом его жена Ирина – о госпитализации может знать только супруга, подчеркнул директор Добрынина.

Он отметил, что Ирина «вытягивала» мужа из болезни и боролась за его здоровье. Певец три года был дома.

Сейчас все ждут заключения врачей. Карпов выразил надежду, что «все обойдется».