Оставшийся без ног и рук Роман Костомаров погряз в долгах: Авербух больше не в силах помочь

Титулованный фигурист Роман Костомаров уже почти полгода находится в больнице «Коммунарка», куда попал с тяжелой формой пневмонии. Болезнь дала осложнения на весь его организм, из-за чего медики несколько месяцев вели тяжелейшую борьбу за его жизнь. В итоге развитие некроза удалось остановить только путем ампутации частей конечностей.

После третьего хирургического вмешательства спортсмен пошел на поправку. На данный момент, по информации СМИ, он проходит реабилитацию, уже пытается сам передвигаться на временных протезах и ждет заживления всех ран для установки бионики. Пока неизвестно, когда именно Романа выпишут из клиники, но источники говорят, что за пределами больничных стен он появится не раньше осени этого года.

Восстановление дается Костомарову тяжело не только с физической и моральной стороны, также ему сложно и в финансовом плане. Само лечение, а также качественные протезы стоят совсем недешево. Часть расходов родным фигуриста помогает покрывать «ледовая семья» во главе с Ильей Авербухом. Все вырученные средства с шоу со звездами «Ледникового периода» передаются на оплату больничных счетов. Однако с остальным жене Романа Оксане Домниной приходится справляться самой. И как оказалось, не обо всем ей удается помнить.

Издание kp.ru выяснило, что у олимпийского чемпиона образовался долг за прошлый год, из-за чего ФНС внесли его в черный список. Всего он не отдал государству 112 тысяч рублей. По всей видимости, Оксане просто было далеко не до этого, так как после болезни мужа она буквально поселилась с ним в больнице.

Напомним, что Костомаров, несмотря на улучшение по всем показателям здоровья, по-прежнему находится в реанимации. Как сообщил источник из «Коммунарки», врачи здесь не причем. На самом деле уходить оттуда не хочет сам Роман.