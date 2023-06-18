Даня Милохин проговорился о тайном возвращении в Россию

Даня Милохин заявил о своих планах вернуться в Россию в ближайшее время. Блогер надеется, что после его временного отъезда публика не будет негативно к нему настроена.

21-летнему тиктокеру задали вопрос в его блоге о планах на будущее. Отвечая на него, Милохин признался, что точной даты возвращения в Россию не знает.

«Надеюсь, меня не уничтожат там», — прокомментировал блогер.

Ранее Милохин жаловался на безденежье. Дело в том, что снятый за границей контент перестал пользоваться популярность, а рекламодатели отказались сотрудничать. Кроме того, блогер перестал участвовать в проектах, а некоторые поклонники отвернулись от него.

Напомним, что на данный момент Даня Милохин живет в Дубае. Основная его деятельность — детские корпоративы.

Ранее мы писали, что в семье блогера Дани Милохина случилось горе.