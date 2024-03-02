«Оставшиеся в сердцах чувства»: раскрыта главная награда Пугачевой за ее новый альбом «P.S»
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
1 марта вышел первый за 16 лет альбом певицы Аллы Пугачевой «P.S». Песни, вошедшие в него, доступны на стриминговых платформах. Артистка надеется, что ее композиции всколыхнут чувства, оставшиеся в сердцах людей.
В альбом вошли, как live-версии песен из прощального концерта артистки, так и новые композиции: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Святая ложь», «Вольная», «Кругом голова» и т. д.
В конце концертной записи звучат следующие слова артистки:
«Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не жду», — приводит цитату звезду «ИнтерМедиа».
Последний альбом певицы под названием «Приглашение на закат» вышел в 2008 году.
Юбилейный концерт Пугачевой «P.S» состоялся в 2019 году в Кремлевском дворце, Стоимость билетов на прощальное шоу артистки достигала 70 тысяч рублей.
Ранее россияне раскритиковали новый альбом певицы. Они отметили, что в основном он состоит из старых композиций, которые уже неинтересны аудитории.