«Оставшиеся в сердцах чувства»: раскрыта главная награда Пугачевой за ее новый альбом «P.S»

1 марта вышел первый за 16 лет альбом певицы Аллы Пугачевой «P.S». Песни, вошедшие в него, доступны на стриминговых платформах. Артистка надеется, что ее композиции всколыхнут чувства, оставшиеся в сердцах людей.

В альбом вошли, как live-версии песен из прощального концерта артистки, так и новые композиции: «Монолог», «Анестезия», «Поживи в моей шкуре», «На коне», «Святая ложь», «Вольная», «Кругом голова» и т. д.

В конце концертной записи звучат следующие слова артистки:

«Если хоть что-нибудь осталось в ваших сердцах, то большей награды я для себя и не жду», — приводит цитату звезду «ИнтерМедиа».

Последний альбом певицы под названием «Приглашение на закат» вышел в 2008 году.

Юбилейный концерт Пугачевой «P.S» состоялся в 2019 году в Кремлевском дворце, Стоимость билетов на прощальное шоу артистки достигала 70 тысяч рублей.

Ранее россияне раскритиковали новый альбом певицы. Они отметили, что в основном он состоит из старых композиций, которые уже неинтересны аудитории.