Оставшиеся в Москве артисты заработают за новогоднюю ночь до 5 млн рублей

Оставшиеся на новогодние праздники в Москве артисты решили работать в ночь на 1 января. Стоимость билетов на концерты звезд доходит до 200 тысяч рублей.

Так, Анна Асти и Владимир Пресняков споют в концертном зале Барвиха для желающих заплатить за билеты от 50 до 200 тысяч рублей. В цену также будет включен праздничный ужин. При этом Анна Асти в новогоднюю ночь успеет подзаработать и на вечеринке в клубе VK Gipsy.

Сергей Лазарев и Валерия готовятся выступить в ресторане «Турандот». Билеты на новогоднюю ночь со звездами обойдутся от 80 до 135 тысяч рублей. После концерта Валерия отправится также в отель «Хаятт», где споет для отдыхающих, заплативших от 35 до 65 тысяч рублей за билет.

В ресторане «Пушкин» в ночь на 1 января зажигает Татьяна Буланова. Билеты на мероприятие стоят от 40 до 60 тысяч рублей.

Лолита Милявская встретит Новый год в «Метрополе». Поклонникам певицы придется раскошелиться и заплатить от 130 тысяч до 150 тысяч рублей.

В банкетном зале «Сафиса» споет Сосо Павлиашвили. При этом стоимость самых дорогих билетов составляет 900 тысяч рублей.

Таким образом, средний гонорар за одно праздничное выступление звезды в Москве составляет от 4 до 5 миллионов рублей. Рэп-исполнитель Баста в ночь на 1 января даст концерт в Дубае за 10 миллионов рублей, сообщает Kp.ru.

Ранее появившиеся в Сети слухи о том, что певица Алла Пугачева готова возобновить свою концертную деятельность и выступать на предстоящих новогодних корпоративах в разных странах, включая Россию, не подтвердились. Ни один московский промоутер не смог договориться с примадонной о выступлении.