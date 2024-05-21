Оставшиеся без эфиров в России Познер и Ургант поедут на заработки за границу

Владимир Познер и Иван Ургант с 2022 года не появляются в эфире российских каналов. Оставшиеся без заработков телеведущие решили отправиться в гастрольный тур по Европе. Они дадут концерты в Цюрихе, Амстердаме, Берлине и во Франкфурте-на-Майне в мае и июне.

Ведущие отправятся в евротур с программой «Путешествия Познера и Урганта». Зрители смогут посетить их выступление в Швейцарии, Нидерландах и Германии. Анонс гастролей разместил у себя в социальных сетях Иван Ургант.

В Швейцарии и Германии билеты на выступление звезд стоят от 49 до 249 евро. Зрителям в Амстердаме придется заплатить за концерт немного больше — от 59 до 300 евро за место.

Отметим, что концерты артистов пользуются спросом. В залах Амстердама и Цюриха уже раскуплены места. Менее активно берут билеты в Берлине и Франкфурте-на-Майне, но и там продажи все же идут хорошо.

«Профессиональный тандем двух давних друзей с 45-летней разницей в возрасте — это уникальное сочетание жанров, увлекательные истории о путешествиях и искрометный юмор», — сообщается в анонсе мероприятия.

Начиная с 2022 года, Иван Ургант, передача которого пользовалась большим успехом на Первом канале, не появляется на светских мероприятиях и на телевидении. Журналисты предполагали, что он покинул Россию, однако шоумен опроверг эту информацию. После того, как выступление телеведущего отменили на концерте памяти Булата Окуджавы, он уехал в Грузию — на Родину супруги Натальи Кикнадзе.

Телеведущего продолжают убирать из эфиров и исключать из концертов из-за его гражданской позиции. Такого мнения придерживается продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Недавно эксперт заявил, что артист «не с народом», независимо от того, уезжал он из страны или нет.