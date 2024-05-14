«Он не с народом»: названа причина исключения Ивана Урганта из эфиров и концертов

Актера и телеведущего Ивана Урганта продолжают убирать из эфиров и исключать из концертов из-за его гражданской позиции. Такого мнения придерживается продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что артист «не с народом», независимо от того, уезжал он из страны или нет.

«Я думаю, дело не в том, что Ургант уезжал или не уезжал, а в том, что он не поддерживает настрой людей и решения властей РФ. Он писал определенные посты. Его травля началась из-за этого. Он не поддерживает, не с народом. Соответственно, Урганта убирают из эфиров и концертов. Сами россияне не хотят ходить и смотреть на подобных людей, которые не с народом», — отметил Павел Рудченко.

Недавно стало известно, что выступление Ивана Урганта на вечере памяти барда Булата Окуджавы отменили. Концерт «Заезжий музыкант», посвященный 100-летию со дня рождения артиста, состоялся 11 мая в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. Организаторы не стали раскрывать причины таких изменений в программе мероприятия.

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант уехал в Грузию после отмены его номера на концерте памяти Булата Окуджавы. Телеведущий поделился в личном блоге роликом, на котором он танцует под песню о любви в грузинском домике.