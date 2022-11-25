Оставшаяся в одиночестве Седокова рассказала, почему не может увидеться с мужем

Бывшая солистка сексуальной группы «ВИА Гра» Анна Седокова часто общается со своими поклонниками в соцсетях. Певица откровенно отвечает на вопросы и говорит о личной жизни. Многие интересуются, почему артистка долгое время находится далеко от молодого супруга, баскетболиста Яниса Тиммы.

На данный момент исполнительница работает в России, а спортсмен живет и строит свою карьеру за рубежом. Девушка давно хочет прилететь к мужу и жалуется, что никак не может этого сделать. На днях она назвала причину, которая мешает ей воссоединиться с любимым.

«Уже скоро к нему поеду! Просто у меня каждый день съемки, каждый день работа. Я слишком долго не работала, теперь работаю. Все бизнес-леди меня поймут», – поделилась певица в соцсетях.

Поклонники посоветовали Анне поскорее вернуться к молодому баскетболисту, пока он не встретил другую женщину. Напомним, что Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Брак со спортсменом стал для звезды третьим. Артистка воспитывает троих детей, которых родила от разных мужчин.

Ранее мы писали о проблемах, которые возникли в отношениях Седоковой и Тиммы. Девушка всерьез жаловалась, что муж с ней не разговаривает.