Оставшаяся без работы в России Ани Лорак теперь дает бесплатные концерты в социальных сетях

Перед Новым годом Ани Лорак неожиданно вернулась в Россию после долгого отсутствия. Поклонники уже и не ожидали, что певица прилетит назад, так как она на протяжении продолжительного времени избавлялась от бизнеса в стране и не давала концертов. Однако из-за отсутствия работы и признания за границей артистка вновь перебралась в Москву. Но и здесь ее ждало разочарование.

Теперь Лорак пытается восстановить свою карьеру в России, что дается ей не очень-то просто. Пока она все еще не выступает, да и с поклонниками редко выходит на связь. Последние новости, связанные со звездой, были о ее личных проблемах – певица осталась без семьи, так как все ее родственники сейчас находятся в других странах.

Однако сегодня, наконец-то, появились хоть какие-то новости о творчестве Ани Лорак. В личном блоге она анонсировала онлайн-концерт, который пройдет бесплатно 25 января в прямом эфире на ее странице в социальной сети. Выступление будет акустическое, без фонограммы, и носит благотворительный характер.

Не все поклонники однозначно отнеслись к информации о скором концерте певицы. Одни полностью поддержали ее и сказали, что это благородный и мудрый поступок. Но нашлись и те, кто высмеял артистку, заявив, что у нее, по всей видимости, совсем нет работы в России. Также не ускользнуло от внимания хейтеров, что обращение к фанатам Ани Лорак записывала на улице под дождем, обнимая себя руками за плечи от холода. Критики посчитали, что певица стала совсем на себя не похожа после возращения из-за границы.

Ранее стало известно, что бывший муж Ани Лорак увез ее дочь в Европу.