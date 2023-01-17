Бывший муж певицы Ани Лорак забрал их общую дочь и вывез в Европу

Певица Ани Лорак четыре года назад громко рассталась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Вокруг развода пары ходило множество слухов. СМИ писали, что мужчина изменял артистке с многочисленными женщинами, но звезда не комментировала информацию. Поклонники переживают, как это отразилось на их общей дочери, которой сейчас 11 лет. На днях стало известно, что отец забрал Софию и вывез в Европу.

Но, скорее всего, между родителями не возникло конфликтов. Известно, что экс-супруги общаются по вопросам воспитания наследницы, а Лорак даже отпускает Софию на встречи с папой.

Налчаджиоглу показал в соцсетях, как путешествует с дочерью по Европе. Они побывали во Франции, а потом отправились в Испанию. Папа с ребенком гуляют по Барселоне и даже катаются на продуктовых тележках по магазину. Мужчина рад, что наследница подружилась с его невестой Лилией. У нее в личном микроблоге тоже появляются снимки с девочкой.

«Чудесный день нашей жизни», – написала под семейным фото девушка. Невеста Мурата отдыхала с ним и Софией в Диснейленде.

Ранее мы писали о том, как Ани Лорак застали в объятиях неизвестного мужчины. Звезда поделилась интригующим кадром, которым она намекнула на начало новых отношений.